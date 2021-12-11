Торнадо пронісся в Арканзасі, Іллінойсі, Кентуккі, Міссурі та Теннессі.

Десятки людей загинули внаслідок серії торнадо, що пронеслися ввечері 10 грудня у кількох американських штатах. Зазвичай такі стихійні лиха та великі руйнування спостерігаються навесні.

The most intense damage I have found in #Mayfield. The entire path in the town is less than 2% of the total path length. Homes with only slabs remaining. #Tornado #wxtwitter pic.twitter.com/nXxoxNBVhY — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 11, 2021

Фото: twitter.com/CHTVHN

Про це повідомляє "Голос Америки".

Губернатор штату Кентуккі Енді Бешир сказав місцевій телекомпанії WLKY, що щонайменше 50 людей "імовірно" загинули, додавши, що, швидше за все, кількість жертв зросте.

Фото: twitter.com/bclemms

Фото: twitter.com/Diario_deColima

Бешир оголосив надзвичайний стан, залучив національну гвардію Кентуккі та розгорнув у районах лиха поліцію штату.

За словами губернатора, одразу після торнадо понад 56 тисяч людей у Кентуккі залишилися без електрики.

В Едвардсвіллі, штат Іллінойс, поліція повідомила, що "суворе погодне явище" призвело до "часткового обвалення будівлі" на складі Amazon, проводиться рятувальна операція.

Торнадо також обрушився на будинок для людей похилого віку в місті Монетт на півночі Арканзасу, але загальна кількість постраждалих і ступінь руйнування наразі уточнюють. За повідомленнями преси, один мешканець будинку для людей похилого віку загинув.

Офіційні особи заявили, що серія торнадо торкнулася щонайменше п'яти штатів: Арканзас, Іллінойс, Кентуккі, Міссурі та Теннессі.

Як зазначив метеоролог Ерік Фішер, якщо торнадо біля кордону з Теннессі залишиться на землі, "це буде найдовший слід торнадо в історії США" (загальна довжина торнадо у трьох штатах склала 219 миль, або 352 кілометри).

Нагадаємо, в червні торнадо пронісся у Південноморавському регіоні Чехії. Повідомлялося про сотні постраждалих, були загиблі.