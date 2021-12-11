Десятки людей загинули внаслідок серії торнадо, що пронеслися ввечері 10 грудня у кількох американських штатах. Зазвичай такі стихійні лиха та великі руйнування спостерігаються навесні.
The most intense damage I have found in #Mayfield. The entire path in the town is less than 2% of the total path length. Homes with only slabs remaining. #Tornado #wxtwitter pic.twitter.com/nXxoxNBVhY— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) December 11, 2021
Mayfield, KY at daybreak - drone.— AC 😷 (@ACinPhilly) December 11, 2021
The town has basically been flattened, no words.
Video: LiveStormsMedia#Mayfield #Kentucky #Tornado #tornadoemergency #severewx #SevereWeather #tornadoemergency #tornadooutbreak #longtracktornado pic.twitter.com/DBadxT9pSD
Про це повідомляє "Голос Америки".
Губернатор штату Кентуккі Енді Бешир сказав місцевій телекомпанії WLKY, що щонайменше 50 людей "імовірно" загинули, додавши, що, швидше за все, кількість жертв зросте.
Бешир оголосив надзвичайний стан, залучив національну гвардію Кентуккі та розгорнув у районах лиха поліцію штату.
За словами губернатора, одразу після торнадо понад 56 тисяч людей у Кентуккі залишилися без електрики.
В Едвардсвіллі, штат Іллінойс, поліція повідомила, що "суворе погодне явище" призвело до "часткового обвалення будівлі" на складі Amazon, проводиться рятувальна операція.
Торнадо також обрушився на будинок для людей похилого віку в місті Монетт на півночі Арканзасу, але загальна кількість постраждалих і ступінь руйнування наразі уточнюють. За повідомленнями преси, один мешканець будинку для людей похилого віку загинув.
Офіційні особи заявили, що серія торнадо торкнулася щонайменше п'яти штатів: Арканзас, Іллінойс, Кентуккі, Міссурі та Теннессі.
Як зазначив метеоролог Ерік Фішер, якщо торнадо біля кордону з Теннессі залишиться на землі, "це буде найдовший слід торнадо в історії США" (загальна довжина торнадо у трьох штатах склала 219 миль, або 352 кілометри).
Нагадаємо, в червні торнадо пронісся у Південноморавському регіоні Чехії. Повідомлялося про сотні постраждалих, були загиблі.