Канада підтвердила готовність використати усі механізми для стримування Росії від вторгнення в Україну

Представник Канади підтвердила незмінну підтримку з боку Канади суверенітету і територіальної цілісності України.

Канада підтвердила готовність до використання усіх можливих механізмів задля стримування Росії від подальшого розширення агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Сандра МакКардел підтвердила незмінну підтримку з боку Канади суверенітету і територіальної цілісності України та готовність до використання наявних інструментів з тим, щоб не допустити загострення конфлікту", - йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що 10 грудня заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Канади Сандрою МакКарделл.

Співрозмовники обговорили взаємодію з широкого кола питань двостороннього порядку денного, включаючи політичну, безпекову та торговельну сфери.

Особливу увагу було приділено загрозі посилення російської агресії проти України та конкретним крокам в рамках комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій.

Сторони також скоординували подальші кроки з підготовки до наступного етапу проведення переговорів з Ісламською Республікою Іран стосовно забезпечення відповідальності винних та встановлення справедливості для жертв літака PS752 та їхніх родичів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США і Великобританію терміново надати військову допомогу Україні у протидії Росії.