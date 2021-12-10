Канада підтвердила готовність використати усі механізми для стримування Росії від вторгнення в Україну

Канада підтвердила готовність до використання усіх можливих механізмів задля стримування Росії від подальшого розширення агресії проти України.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
"Сандра МакКардел підтвердила незмінну підтримку з боку Канади суверенітету і територіальної цілісності України та готовність до використання наявних інструментів з тим, щоб не допустити загострення конфлікту", - йдеться у повдіомленні.
Зазначається, що 10 грудня заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Канади Сандрою МакКарделл.
Співрозмовники обговорили взаємодію з широкого кола питань двостороннього порядку денного, включаючи політичну, безпекову та торговельну сфери.
Особливу увагу було приділено загрозі посилення російської агресії проти України та конкретним крокам в рамках комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій.
Сторони також скоординували подальші кроки з підготовки до наступного етапу проведення переговорів з Ісламською Республікою Іран стосовно забезпечення відповідальності винних та встановлення справедливості для жертв літака PS752 та їхніх родичів.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США і Великобританію терміново надати військову допомогу Україні у протидії Росії.