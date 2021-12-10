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Канада підтвердила готовність використати усі механізми для стримування Росії від вторгнення в Україну

Представник Канади підтвердила незмінну підтримку з боку Канади суверенітету і територіальної цілісності України.

Канада підтвердила готовність використати усі механізми для стримування Росії від вторгнення в Україну
Дмитро Сенік, Сандра МакКарделл
Фото: МЗС України

Канада підтвердила готовність до використання усіх можливих механізмів задля стримування Росії від подальшого розширення агресії проти України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Сандра МакКардел підтвердила незмінну підтримку з боку Канади суверенітету і територіальної цілісності України та готовність до використання наявних інструментів з тим, щоб не допустити загострення конфлікту", - йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що 10 грудня заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Канади Сандрою МакКарделл.

Співрозмовники обговорили взаємодію з широкого кола питань двостороннього порядку денного, включаючи політичну, безпекову та торговельну сфери.

Особливу увагу було приділено загрозі посилення російської агресії проти України та конкретним крокам в рамках комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій.

Сторони також скоординували подальші кроки з підготовки до наступного етапу проведення переговорів з Ісламською Республікою Іран стосовно забезпечення відповідальності винних та встановлення справедливості для жертв літака PS752 та їхніх родичів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав Канаду, США і Великобританію терміново надати військову допомогу Україні у протидії Росії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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