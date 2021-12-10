США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
Тисячу за вакцинацію спочатку можна буде отримати тільки з додатком "Дія": як це зробити
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
ГоловнаСвіт

Україна братиме участь в усіх самітах і перемовинах щодо неї, – Зеленський

"На будь-якій платформі, де буде йтися про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО або країни ЄС, Україна буде субʼєктом платформи і буде членом такої наради".

Україна братиме участь в усіх самітах і перемовинах щодо неї, – Зеленський
Володимир Зеленський на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Президент США Джо Байден у телефонній розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським запевнив, що Україна братиме безпосередню участь у всіх міжнародних форматах, в рамках яких будуть обговорюватися шляхи вирішення ситуації в нашій державі.

Про це президент України заявив у ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "1+1".

"Обговорювали детально з президентом США про "злиття" України, про якісь залаштунками домовленості між президентом Сполучених Штатів і президентом Росії без України, про якісь нові або старі умови, не враховуючи наш суверенітет або наші бажання. Про всі ці речі ми вчора дуже детально говорили. Навіть про декілька документів, про які домовляються США і Росія – деякі платформи я маю на увазі, на яких вони можуть зустрічатися і обговорювати. На будь-якій платформі, де буде йтися про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО або країни Європейського Союзу, де ми не є членами, у будь-якому випадку він мене запевнив, скажімо так, Україна цього вимагає, а Сполучені Штати це підтверджують, що Україна буде субʼєктом платформи і буде членом такої наради", - сказав Зеленський. 

Президент України додав, що Байден не пропонував йому напряму говорити з ватажками "ЛНР" і "ДНР". Президент Франції Еммануель Макрон також проти того, щоб Україна лишалася сам на сам із терористами. 

Щодо ролі США у мирному врегулюванні, за словами Зеленського, розглядається декілька варіантів: формат Україна-США-Росія, а також формат нормандської четвірки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також