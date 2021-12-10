Україна братиме участь в усіх самітах і перемовинах щодо неї, – Зеленський

"На будь-якій платформі, де буде йтися про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО або країни ЄС, Україна буде субʼєктом платформи і буде членом такої наради".

Президент США Джо Байден у телефонній розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським запевнив, що Україна братиме безпосередню участь у всіх міжнародних форматах, в рамках яких будуть обговорюватися шляхи вирішення ситуації в нашій державі.

Про це президент України заявив у ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "1+1".

"Обговорювали детально з президентом США про "злиття" України, про якісь залаштунками домовленості між президентом Сполучених Штатів і президентом Росії без України, про якісь нові або старі умови, не враховуючи наш суверенітет або наші бажання. Про всі ці речі ми вчора дуже детально говорили. Навіть про декілька документів, про які домовляються США і Росія – деякі платформи я маю на увазі, на яких вони можуть зустрічатися і обговорювати. На будь-якій платформі, де буде йтися про Україну, навіть якщо там зустрічаються країни НАТО або країни Європейського Союзу, де ми не є членами, у будь-якому випадку він мене запевнив, скажімо так, Україна цього вимагає, а Сполучені Штати це підтверджують, що Україна буде субʼєктом платформи і буде членом такої наради", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що Байден не пропонував йому напряму говорити з ватажками "ЛНР" і "ДНР". Президент Франції Еммануель Макрон також проти того, щоб Україна лишалася сам на сам із терористами.

Щодо ролі США у мирному врегулюванні, за словами Зеленського, розглядається декілька варіантів: формат Україна-США-Росія, а також формат нормандської четвірки.