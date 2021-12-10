Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

9 грудня у Франції спущено спустили на воду перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України.

Про це повідомила пресслужба посольства України.

Захід відбувся за участі надзвичайного і повноважного посла України у Франції Вадима Омельченка, генерального директора компанії ОСЕА Ролана Жоассара, керівництва і менеджменту компанії ОСЕА, а також представників робочої групи Держприкордонслужби з нагляду за будівництвом катерів.

Омельченко подякував французькій стороні за виконання контракту.

Посол зазначив, що одним із здобутків цього контракту є те, що 5 із 20 катерів, які планується побудувати, будуть зроблені на українських потужностях у Миколаєві, за допомогою французьких спеціалістів.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Заступник начальника управління організації Морської охорони Адміністрації Держприкордонслужби України Владислав Шмальов, який знаходиться у Франції, також зазначив, що побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня.

Крім того, Шмальов додав, що найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців підприємства ОСЕА навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

Нагадаємо, 1 грудня Україна та Франція підписали контракт на будівництво п'ятьох кораблів для охорони морських кордонів. Загалом українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких побудують у Франції.