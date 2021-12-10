Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
Для отримання 1000 гривень за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку до 29 грудня
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
США наклали санкції на Андрія Портнова і Тупицького (доповнено)
США наклали санкції на Андрія Портнова і Тупицького (доповнено)
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
ФСБ Росії заявляє про рух корабля ВМС України до Керченської протоки
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Франції спустили на воду перший катер, збудований для охорони морських кордонів України

П'ять таких катерів будут зроблені в Миколаєві за допомогою французьких спеціалістів.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

9 грудня у Франції спущено спустили на воду перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України.

Про це повідомила пресслужба посольства України.

Захід відбувся за участі надзвичайного і повноважного посла України у Франції Вадима Омельченка, генерального директора компанії ОСЕА Ролана Жоассара, керівництва і менеджменту компанії ОСЕА, а також представників робочої групи Держприкордонслужби з нагляду за будівництвом катерів.

Омельченко подякував французькій стороні за виконання контракту.

Посол зазначив, що одним із здобутків цього контракту є те, що 5 із 20 катерів, які планується побудувати, будуть зроблені на українських потужностях у Миколаєві, за допомогою французьких спеціалістів.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Заступник начальника управління організації Морської охорони Адміністрації Держприкордонслужби України Владислав Шмальов, який знаходиться у Франції, також зазначив, що побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня.

Крім того,  Шмальов додав, що найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців підприємства ОСЕА навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

Нагадаємо, 1 грудня Україна та Франція підписали контракт на будівництво п'ятьох кораблів для охорони морських кордонів. Загалом українські прикордонники отримають 20 таких кораблів, 15 з яких побудують у Франції.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також