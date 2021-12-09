​Макрон підтверджує намір відвідати Україну. Париж визначає дату, - посол Омельченко

Президент Франції Емманюель Макрон підтверджує стовідсотковий намір відвідати Україну. Наразі Єлисейський палац визначає дату офіційного візиту.

Про це в інтерв'ю українському виданню "Тиждень" повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

“Ми вже понад рік готуємося до візиту. Перші пів року був карантин, усе зупинилося. А нині ситуація така: і ми, і МЗС Франції готуємося до цього візиту. Посольство перебуває в постійному діалозі з Єлисейським палацом та з МЗС Франції. Нам підтверджують, що намір відвідати Україну стовідсотковий, але дату ще визначають", - розповів посол.

За словами дипломата, Україна прагне організувати візит до офіційного оголошення Макроном своєї участі в президентських перегонах.

Омельченко зазначає, що наразі тема візиту Макрона до України щодня лунає в Єлисейському палаці.

"Днями я спілкувався з його дипломатичними радниками, нині президент Франції їде до Перської затоки - три країни за два дні, а наступний візит заплановано до нас. Коли це буде - чи в грудні, чи на початку наступного року, - ще не знаємо. Але ця тема щодня лунає в Єлисейському палаці", - вказує посол.

Нагадаємо, влітку міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засвідчив намір президента прибути з візитом в Україну до кінця року.

7 грудня лідери держав-учасниць формату "Квінт" (Німеччина, США, Франція, Італія, Великобританія) провели переговори та оприлюднили заяву щодо "напруженості між Росією та Україною". Того ж дня відбулися відеопереговори Джо Байдена з Володимиром Путіним. Байден також провів переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії після дзвінка Путіну, а сьогодні, 9 грудня, президент США поговорить із Зеленським.

Макрон зазначив, що найближчим часом також планує поговорити з Зеленським та Путіним.

У листопаді під час телефонної розмови з Путіним Макрон заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.