Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України

Президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

Як повідомляє AFP, розмова тривала 1 годину 45 хвилин. Під час бесіди Макрон висловив "нашу глибоку стурбованість і нашу готовність захищати територіальну цілісність України", зазначили в офісі президента Франції.

У відповідь Путін сказав, що українська влада "ускладнила" переговори, зазначили в Єлисейському палаці. Там також додали, що таку лінію міркувань "часто" використовував російський лідер.

#BREAKING Macron tells Putin France is ready to defend Ukraine's 'territorial integrity' pic.twitter.com/3AsJGcuUNx — AFP News Agency (@AFP) November 15, 2021

Попередження з боку Макрона з’явилося після того, як глава НАТО Єнс Столтенберг застеріг Москву від будь-якої агресії на тлі того, що на кордоні України було помічено "велике та незвичайне скупчення російських сил".

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном військові дії Росії в Україні та на її кордонах.

Нагадаємо, 12 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції російські представники отримали попередження про серйозні наслідки в разі нової агресії проти України.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі висловили свою стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні.

Повідомлення про чергове нарощення російської техніки на українських кордонах почали зʼявлятися в жовтні. Спочатку про це стали писати закордонні ЗМІ, однак Офіс президента заперечував нарощення російських сил. Але минулого тижня Президент Володимир Зеленський визнав, що РФ накопичила війська поблизу нашої держави. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.