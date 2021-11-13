"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці "Ізоляція"
СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці "Ізоляція"
Лавров пригрозив Україні через закон про перехідний період
Лавров пригрозив Україні через закон про перехідний період
Біля Гродна розбилися двоє російських десантників, - ЗМІ
Біля Гродна розбилися двоє російських десантників, - ЗМІ
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Чи захопить Китай Росію? Про справжні відносини Пекіна та Москви
Чи захопить Китай Росію? Про справжні відносини Пекіна та Москви
Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським
Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
ГоловнаСуспільствоВійна

Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась

"Просто вибори треба було провести. І все забудеться".

Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко вважає, що, якби Україна пішла на поступки Володимиру Путіну, війну на Донбасі можна було б зупинити ще в 2015 році.

Про це він сказав у інтерв'ю російському пропагандисту Ігорю Коротченку.

Лукашенко розказав, що свої умови Путін передав через нього тодішньому президенту України Петру Порошенку ще під час боїв за Дебальцево у 2015 році.

"Він каже: "Передай Порошенку, я готовий зробити все для того, щоб відновити нормальне життя на Донеччині. Ми знайдемо гроші, щоб люди гідно, нормально жили. Умова - просто вибори треба було провести. Нормально провести вибори. Місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде - і все забудеться. Фашисти знищили 30 мільйонів людей, але ж ми з німцями спілкуємося! І Путін запропонував гарний варіант", - сказав Лукашенко.

Проте Порошенко цей "гарний варіант" відхилив, тому що, вважає Лукашенко, керівництво України "танцювало під дудку американців".

"І війна сьогодні на Донбасі. Завжди говорив Володі Зеленському, і Порошенкові казав: "У тебе, Петре, у тебе війна йде. Чого ти Путіна звинувачуєш? Не має значення, хто винен. Відкинь це все. Але війна йде в тебе. У тебе ось, ось за парканом. Це твоя країна. Ти маєш бути зацікавленим робити хоч маленькі кроки до стабілізації там, щоб люди жили нормально". Ні. І не тому, що вони дурні. Але тому що ними керують", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко й раніше казав, що місцеві вибори на Донбасі можуть зупинити російсько-українську війну. У вересні 2019 року, ще будучи легітимним президентом Білорусі, Олександр Лукашенко радив Україні погодитися на вибори з амністією на Донбасі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також