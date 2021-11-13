Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась

"Просто вибори треба було провести. І все забудеться".

Олександр Лукашенко вважає, що, якби Україна пішла на поступки Володимиру Путіну, війну на Донбасі можна було б зупинити ще в 2015 році.

Про це він сказав у інтерв'ю російському пропагандисту Ігорю Коротченку.

Лукашенко розказав, що свої умови Путін передав через нього тодішньому президенту України Петру Порошенку ще під час боїв за Дебальцево у 2015 році.

"Він каже: "Передай Порошенку, я готовий зробити все для того, щоб відновити нормальне життя на Донеччині. Ми знайдемо гроші, щоб люди гідно, нормально жили. Умова - просто вибори треба було провести. Нормально провести вибори. Місцеві органи влади сьогодні провели вибори, завтра-післязавтра нове покоління прийде - і все забудеться. Фашисти знищили 30 мільйонів людей, але ж ми з німцями спілкуємося! І Путін запропонував гарний варіант", - сказав Лукашенко.

Проте Порошенко цей "гарний варіант" відхилив, тому що, вважає Лукашенко, керівництво України "танцювало під дудку американців".

"І війна сьогодні на Донбасі. Завжди говорив Володі Зеленському, і Порошенкові казав: "У тебе, Петре, у тебе війна йде. Чого ти Путіна звинувачуєш? Не має значення, хто винен. Відкинь це все. Але війна йде в тебе. У тебе ось, ось за парканом. Це твоя країна. Ти маєш бути зацікавленим робити хоч маленькі кроки до стабілізації там, щоб люди жили нормально". Ні. І не тому, що вони дурні. Але тому що ними керують", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко й раніше казав, що місцеві вибори на Донбасі можуть зупинити російсько-українську війну. У вересні 2019 року, ще будучи легітимним президентом Білорусі, Олександр Лукашенко радив Україні погодитися на вибори з амністією на Донбасі.