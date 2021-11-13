На Сумщині жінка знайшла на вулиці триметрового пітона

У місті Шостка у Сумській області жінка знайшла на вулиці пітона.

Про це повідомили в обласній поліції.

Перехожа побачила біля сміттєвих баків у середмісті Шостки велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

“Прибувши на виклик співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий. Сама ж заявниця розповідає – перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/policesumy

Не повіривши їм, жінка пересвідчилась, а вже потім викликали поліцейських.

Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри.

Наразі поліцейські проводять перевірку, в рамках якої з’ясовують можливих власників плазуна та яким чином він опинився на вулиці.

Нагадаємо, влітку жителька Харкова знайшла у себе під ліжком сітчастого пітона.