Чи захопить Китай Росію? Про справжні відносини Пекіна та Москви
Чи захопить Китай Росію? Про справжні відносини Пекіна та Москви
СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці "Ізоляція"
СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці "Ізоляція"
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Лавров пригрозив Україні через закон про перехідний період
Лавров пригрозив Україні через закон про перехідний період
Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським
Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським
Біля Гродна розбилися двоє російських десантників, - ЗМІ
Біля Гродна розбилися двоє російських десантників, - ЗМІ
Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
"Коло прибічників вакцинації збільшиться, але це не буде швидко". Імунолог Федір Лапій про протипокази до вакцинації від ковіду
ГоловнаСуспільствоПодії

На Сумщині жінка знайшла на вулиці триметрового пітона

Поліцейські проводять перевірку.

У місті Шостка у Сумській області жінка знайшла на вулиці пітона.

Про це повідомили в обласній поліції.

Перехожа побачила біля сміттєвих баків у середмісті Шостки велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

“Прибувши на виклик співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун вже не живий. Сама ж заявниця розповідає – перші змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/policesumy

Не повіривши їм, жінка пересвідчилась, а вже потім викликали поліцейських.

Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри.

Наразі поліцейські проводять перевірку, в рамках якої з’ясовують можливих власників плазуна та яким чином він опинився на вулиці.  

Нагадаємо, влітку жителька Харкова знайшла у себе під ліжком сітчастого пітона.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також