З грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач.
Про це повідомили у МВС.
“У посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду “78””, – йдеться у повідомленні.
Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою, пояснили у міністерстві.
Нагадаємо, Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах.