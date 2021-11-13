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У посвідченнях водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач

Відмітка буде у вигляді коду “78”.

З грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про автоматичну коробку передач.

Про це повідомили у МВС.

“У посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду “78””, – йдеться у повідомленні. 

Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою, пояснили у міністерстві.

Нагадаємо, Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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