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РНБО може розглянути нові санкційні списки від МВС, - Монастирський

триває серйозна робота щодо підстав перебування певних осіб

РНБО може розглянути нові санкційні списки від МВС, - Монастирський
Фото: facebook/МВС України

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що РНБО за поданням Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ найближчим часом може розглянути наступні списки щодо накладення санкцій на певних осіб.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

"Щодо наступних кроків – вони виглядають таким чином: актуалізація даних у санкційних списках, - тут триває серйозна робота щодо підстав перебування (певних осіб – ред.) у цих списках. Також це складання наступних списків, які можуть бути найближчим часом розглянуті за поданням Нацполіції і МВС урядом і РНБО", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 15 жовтня повідомив, що до санкційних списків контрабандистів і "ворів у законі" помилково внесли 108 осіб. Ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало повідомив, що Міністерство внутрішніх справ часів Арсена Авакова нікого помилково не "зараховувало" до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку є "косметичними".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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