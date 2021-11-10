СБУ рекомендувала РНБО накласти санкції на нових власників літаків, які літали до Росії

Літак Медведчука з моменту застосування обмежувальних заходів не вилітав із "Жулян", три інші літаки перебували не в Україні.

СБУ рекомендувала Раді нацбезпеки і оборони застосувати санкції щодо нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією JET4U S.R.L. і літали до Росії. Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

У січні за пропозицією Служби безпеки були вжиті обмежувальні заходи проти молдовського оператора чартерних рейсів. Але наразі зафіксовано спроби обійти ці обмеження.

"На момент прийняття рішення про санкції чотири повітряних судна знаходились за межами України, а один – літак, який використовував Медведчук – перебував в аеропорту «Жуляни». Там він знаходиться і зараз. Згодом бенефіціари суден почали змінювати власників та обслуговуючі компанії", – зазначив Іван Баканов.

Він додав, що в лютому СБУ запропонувала оновити санкції, застосувавши їх уже до нових власників-нерезидентів. Новий пакет обмежень стосувався низки компаній з Британських Віргінських островів.

"Але на цьому підсанкційні суб’єкти не зупинилися. Ми фіксуємо спроби змінити власників, обслуговуючі компанії та бортові номери. І таким чином обійти санкції", – зауважив Баканов.

Нагадаємо, узимку з ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства.

ZN.UA з посиланням на джерела в СБУ написало, що літаками цих авіакомпаній до Росії літали голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук і його колега Тарас Козак.

Ці літаки, за даними джерел, були перереєстровані в Молдові після того, як у США озвучили намір ввести щодо Медведчука санкції. Козак і Медведчук літали цими літаками в Росію, причому рейси були прямими, що заборонено.

Санкції мають діяти до закінчення терміну окупації Криму або до набрання чинності рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв’язку з анексією півострова.