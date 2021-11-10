Данілов і Баканов відповіли на слова Авакова про те, що санкційні списки роздавалися "за 5 хвилин до засідання"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов пояснив заяву ексголови МВС Арсена Авакова щодо отримання членами РНБО інформації про компанії та людей, яких мали внести в санкційні списки, за 5 хвилин до початку засідання.

За словами Данілова, це пояснюється тим, що така інформація є таємною і не може бути отримана раніше. Про це він повідомив на брифінгу за результатами засідання РНБО.

"Щодо питання Арсена Борисовича, можу повідомити наступне: дійсно, ряд питань, які розглядаються в режимі "таємно", видаються безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи здаються кожним членом РНБО назад. Ми не можемо видавати їх заздалегідь, вони видаються безпосередньо перед засіданням. Кожен член РНБО може з ним ознайомитись, може задавати на засіданні Ради нцбезпеки і оборони питання, якщо такі питання виникають", – зазначив він.

Данілов додав, що всі члени РНБО голосують так, як хочуть, і голосування є таємним.

Оновлення. Голова СБУ Іван Баканов на брифінгу додав, що прізвища підсанкційних осіб не вносяться за 5 хвилин до засідання.

"Кожен орган працює у межах своїх нормативів, готують і подають документи на розгляд Ради нацбезпеки і оборони заздалегідь", – зазначив він.

Нагадаємо, Аваков у інтервʼю заявив, що в якийсь момент РНБО почало "штампувати" санкції. Такі дії, за його словами, були неприпустимі. Він також сказав, що на засіданні РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких у матеріалах взагалі не було. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов на це відповів, що нібито просто не встигли розмножити.