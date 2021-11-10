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Регламентний комітет рекомендував відсторонити Лероса від 5 засідань Ради за образи на адресу Зеленського

Позафракційний депутат показав непристойний жест президенту. 

Регламентний комітет рекомендував відсторонити Лероса від 5 засідань Ради за образи на адресу Зеленського
Гео Лерос
Фото: http://mip.gov.ua

Регламентний комітет парламенту рекомендував депутатам відсторонити позафракційного Гео Лероса від 5 пленарних засідань за нецензурні жести у Верховній Раді.

Про це повідомив член комітету Павло Фролов у Telegram. 

"Така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення", – зазначив Фролов. 

Минулого тижня під час виступу Лерос звернувся до президента, який був у парламенті, і сказав, що "не боїться сказати правду". Він назвав Володимира Зеленського "зрадником", після чого показав йому середній палець. Спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути йому мікрофон.

Нардепка Марія Мезенцева зазначила, що така поведінка дискредитує парламент перед міжнародними партнерами, коли в межах розгляду питань по темі дають субʼєктивні оцінки іншим політикам і хамлять. 

Того ж дня фракція "Слуга народу" звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з проханням дати оцінку і відреагувати на слова позафракційного нардепа Гео Лероса під час виступу в парламенті.

Лерос і раніше був відомий своїми критичними і різкими висловлюваннями на адресу президента. Він потрапив у парламент за номером 23 у списку партії "Слуга народу", у 2020 році був виключений зі складу однойменної фракції.

Процедуру відсторонення депутатів за історію українського парламенту розглядали всього декілька разів, зокрема і минулого тижня – щодо "слуги народу" Галини Третьякової, яка прокоментувала смерть колеги словами "одним ворогом менше". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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