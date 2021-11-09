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City Express запустять вже наступного року, – Зеленський

Поки що триває процес закупівлі електропотягів. 

Новий проєкт приміського сполучення City Express планують запустити вже наступного року. Зараз йде процес закупівлі сучасних електропотягів для нього, повідомив президент Володимир Зеленський у межах форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

"Його перші потяги мають вийти на маршрут у Києві, Харкові, Дніпрі, і вже це буде в наступному році", – зазначив президент.

Фото: Офіс президента

City Express
Фото: Мінінфраструктури
City Express

Зеленський також повідомив про початок "наймасштабнішого за останні роки" будівництва і модернізації рухомого складу і залізничних шляхів та оновлення вантажних вагонів. За його словами, буде сформовано новий ринок з обсягом 100 млрд гривень. 

Президент додав, що за 12 місяців "Укрзалізниця" вийшла на прибуток 2 млрд гривень, а наступного року мають отримати 12 млрд. 

City Express, як очікується, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах завдяки сполученню міст-сателітів із мільйониками електротранспортом. "Укрзалізниця" оцінила проєкт оновлення приміського залізничного сполучення Kyiv City Express у 10 млрд гривень. Суми проєкту в Харкові і Дніпрі поки невідомі, планується також, що згодом кількість міст у проєкті збільшиться. 

Тендер на закупівлю 60 нових приміських поїздів для City Express триватиме до 1 грудня 2021. До участі в тендерній закупівлі запрошені провідні світові виробники Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda, Крюківський вагонобудівний завод, а до процесу розробки вимог – спеціалісти Deutsche Bahn і DB Regio. 

В УЗ також говорили, що "щодня до Києва приїжджає близько 450 тис. осіб, із них 77 тис. – залізничним транспортом, а в рамках проєкту City Express заплановано збільшити кількість пасажирів залізниці до 150 тис. на день".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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