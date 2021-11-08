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Видання Kyiv Post призупиняє роботу через зміну формату

"Перезавантаження" триватиме близько місяця.

Видання Kyiv Post призупиняє роботу через зміну формату
Kyiv Pos
Фото: kyivpost.com

Власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан повідомив про тимчасове призупинення роботи редакції через перезавантаження медіа, яке триватиме близько місяця.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

За словами Ківана, команду Kyiv Post посилять найкращими журналістами України, США, Канади та Європи.

"Ми хочемо стати доступними для ширшої аудиторії і вже розпочали розширення штату. Тепер видання виходитиме не лише англійською мовою, а й українською, російською та арабською. У наших планах повне переформатування Kyiv Post на нову медійну платформу з якісним друкованим та відео контентом. Kyiv Post стане більше і краще", – цитує Ківана 7-й канал.

Крім того, головред Kyiv Post Браян Боннер повідомив, що планує піти з посади.

Раніше, 14 жовтня, менеджерка Ківана Олена Ротарі оголосила про вакансії в новому виданні, яке називатиметься "Київ пост" та виходитиме українською мовою. Вона наголосила, що це буде автономне видання з окремою редакцією.

Тоді Боннер підтвердив, що видання запускатиме українськомовний проєкт із такою самою назвою. Планувалось, що  Ротарі стане заступницею шефредактора і відповідатиме за українськомовну та російськомовну версії.

Журналістка Kyiv Post Анна Миронюк написала в Facebook, що команду англомовної редакції раптово вирішили звільнити.

"Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала супротив власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана… Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів", – заявила вона. 

Нагадаємо, Kyiv Post – видання про Україну англійською мовою. Виходить у форматі щотижневої газети і доступне онлайн. Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.

Ківан – один із найбільших і найстаріших девелоперів Одеси. Підприємець має сирійське походження, володіє підприємством Ківан-компані, яке має мережу філій в Єгипті, Нігерії і країнах Близького Сходу. Йому також належить компанія KADORR Group.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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