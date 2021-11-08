В поліції назвали популярні схеми підробки ковід-документів

"Найпоширеніші дві схеми: це банальне підроблення документів і злочинна безвідповідальність".

На сьогодні на нелегальному ринку з виготовлення підроблених ковід-сертифікатів і ПЛР-тестів є дві найбільш популярні схеми.

Про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко в коментарі "Цензор.НЕТ".

"Найпоширеніші дві схеми: це банальне підроблення документів і злочинна безвідповідальність. У першому випадку я маю на увазі осіб, які просто малюють ці документи, а потім друкують їх на принтері. До речі, такий спосіб часто туристичні агенції використовують. Ціна таких витворів приблизно 300-400 грн", – зазначив він.

"Я не розумію тих, хто їх замовляє. Перша ж перевірка відразу покаже, що це "липа". У реєстрі даних немає. І далі – кримінальне провадження, підозра й суд. Чи це вартує того?" – додав Клименко.

Голова Нацполіції наголосив, що другий спосіб підроблення ковід-сертифікатів і ПЛР-тестів – це коли медичні працівники вносять неправдиві дані до офіційних реєстрів.

"Ззлочинна безвідповідальність – інша історія. Страшніша, на мій погляд. Бо тут фігурують ті, хто має допомагати й рятувати. Та деякі медичні працівники обирають інший шлях. Маючи доступ до реєстру, вони вносять дані про вакцинацію особи. Далі можна підтягнути сертифікат через "Дію", або навмисно роблять помилку в реєстрі й видають паперовий варіант довідки з QR-кодом. Ціна таких сертифікатів може сягати і 6 тис. гривень", – розповів Клименко.

За його словами, наразі медики фігурують у понад 80 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами підробки ковід-документації. Правоохоронці в цьому питанні співпрацюють і з МОЗ, і з Мінцифри. Загалом поліція розслідує понад 1 170 кримінальних проваджень за фактами підроблення, збуту та використання ковід-документів.

У поліції також зазначають, що в рамках розслідувань фіксують приблизно однакові обсяги підробок тестів та сертифікатів. Звичайно, тест коштує дешевше.

Нагадаємо, з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді його прийняти.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова попередила, що каратимуть і тих, хто їх продає, і тих, хто купує. Щодо перевезень, відповідальність за поїздки без COVID-документів нестимуть пасажири, а не автоперевізники.