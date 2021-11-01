Комітет Ради підтримав криміналізацію підробки COVID-сертифікатів

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №6084 щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення профілактичних щеплень.

Про це повідомляє пресслужба українського парламенту.

"Члени Комітету на засіданні 1 листопада розглянули проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за підробку документів про проведення щеплень", - сказано в повідомленні.

Проєкт №6084 пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 3213, що передбачає встановлення відповідальності:

за використання особою підроблених документів про проведення щеплень у вигляді штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі до 2 років;

за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень у вигляді штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн або позбавленням волі на строк до 2 років

за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень у вигляді штрафу від 85 тис. до 170 тис. грн або позбавленням волі до 3 років.

Як повідомляли, завтра відбудеться скликане за ініціативою президента Володимира Зеленського позачергове засідання Ради. На ньому зокрема розглянуть криміналізацію підробки ковід-сертифікатів.