Порошенко закликав забезпечити ковідні відділення генераторами

Лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко закликав негайно провести позачергове засідання парламенту і ухвалити рішення для забезпечення лікарень киснем та електрогенераторами через загострення енергетичної кризи. Про це він заявив під час погоджувальної ради, зпропонувавши також звернутися до громадян із закликом вакцинуватися.

«Я пропоную продемонструвати політичну волю парламенту. Для того, щоб всі політичні парламентські сили у вівторок прийняли постанову у формі заяви, закликавши українців вакцинуватися. На сьогоднішній день Україна забезпечена якісними вакцинами», – зазначив Порошенко.

Лідер «Євросолідарності» також закликав невідкладно ухвалити закон 5460 про закупівлю кисневих станцій.

«Щоб ми не чекали п’ятниці, де зараз стоїть наш законопроект 5460 про закупівлю кисневих станцій, підписати і розглянути його ще одним позачерговим засіданням, саме у вівторок. Тим більше, що всі політичні сили це підтримують і ми давно мали це зробити. Законопроект 5460 ми запропонували разом з партією «Голос», за що я хотів їм подякувати», – говорить Порошенко.

«Ще одна наша вимога – забезпечити всі ковідні відділення генераторами для того, щоб уникнути масового мору у зв’язку з можливими віяловими відключеннями електроенергії, до яких веде діючий уряд і президент. Влада провалила підготовку до опалювального сезону, і дуже добре, що Зеленський їде на саміт в Глазго зі зміни клімату. Але цього сезону нас врятує тільки глобальне потепління, інакше зима виставить крижаний рахунок професійній недієздатності влади», – резюмує Порошенко.