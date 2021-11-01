Арахамія: Рада розгляне "блок кадрових питань"

Верховна рада розгляне блок кадрових питань у Кабінеті міністрів. Зокрема, посаду першого віцепрем’єра, міністра економіки Олексія Любченка може зайняти заступниця керівника Офісу президента Юлія Свіріденко.

Про це на брифінгу в Раді заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Я знав, що кадрові питання будуть номер один ці два дні. Насправді ми коментуємо це питання протягом місяця. Можливо, трохи більше. Ми напрацювали блок кадрових питань. Чому так багато? Бо вони накопичувалися. Тому це йде кадровим пакетом в Кабміні. Що стосується таких ротацій, то по пану Олексію Резнікову (віцепрем'єр-міністр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій, - ред.) всі розуміють, що у сфері оборони та закупівель суттєво змінилися правила завдяки тому, що ми прийняли закон про оборонні закупівлі. Рік назад, але він запрацював лише декілька місяців назад. Тому зараз міністерство оборони потребує дуже швидких змін. За погодженням з паном Тараном (міністр оборони Андрій Таран, - ред.), враховуючи його стан здоров'я, а нам треба мати так званий турборежим в Міністерстві оборони, треба було шукати досвідченого менеджера, який б міг очолити та здійснювати всі зміни. Фактично пан Резніков довів свій професіоналізм, дипломатію та користується гарною репутацією серед міжнародних партнерів… Тому ми і вирішили. В рамках цієї ротації ми делегували пані Верещук (Ірина Верещук, - ред.), бо серед нашої фракції до неї є довіра. Вона точно зможе цю роботу виконувати ефективно, це таке рокірування", - розповів Арахамія.

Він також додав, що "пан Рябікін з Митниці (голова Митної служби Павло Рябікін, - ред.) переходить до Міністерства стратегічної галузі".

"Без приставки віцепрем'єра, бо насправді під час роботи цього Міністерства ми побачили, що ці функції по політиці розвитку промисловості фактично обмежуються цим міністерством. Тому немає сенсу мати цю приставку. Що стосується Митниці, то Кабмін визначає нового очільника Митниці. Пан Рябікін переходить з Митниці, бо він має гарні здобутки та менеджерський досвід керування авіа галуззю", - зазначив Арахамія.

Голова фракції нагадав, що міністр екології Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.

"Розглядаємо питання першого заступника пана Юрія Стрільця. Але, враховуючи обмеження в часі, то в середу він не буде призначатися. Можливо, Уряд його визначить тимчасово виконуючим обов'язки. А потім через якийсь час він буде проголосований", - зазначив Арахамія.

Він також не виключив звільнення першого віцепрем'єра Любченка.

"Наскільки відомо, поки ще він не написав заяву. Ми знаємо, що йдуть такі розмови. Якщо такі розмови дійдуть до логічного кінця, то ми будемо пропонувати пані Свіріденко на посаду замість нього. Це десь шість призначень в цілому. Плюс пан Штучний (на посаду Керівника Апарату ВРУ). Сьогодні це питання, сподіваюся, що буде проголосовано на фракції", - сказав Арахамія.

Про те, що Любченка можуть зняти з посади, повідомляли джерела LB.ua. Втім співрозмовники зазначали, що питання щодо нього остаточно невирішено.

Нагадаємо, Верховна Рада цього пленарного тижня розглядатиме кадрові питання. Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив очільник парламенту Руслан Стефанчук.

Заява з проханням звільнити із займаної посади вже підписана Резніковим. Вона буде ухвалена, якщо парламент проголосує за відставку принаймні 226 голосами. Цей тиждень – пленарний, тож Мінреінтеграції може отримати нового голову вже найближчим часом. Наступницею Резінкова може стати колишня кандидатка в мери Києва, народна депутатка Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").

Кандидатура Резнікова готується до затвердження на посаду міністра оборони.