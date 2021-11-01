У Закарпатській облраді після висловлення недовіри голові зі "Слуги народу" опечатали кабінети

Національна поліція у понеділок, 1 листопада, почала опечатувати кабінети Закарпатської обласної ради.

Це робиться за заявою одного з чиновників ради у зв'язку із нібито втручанням в роботу серверів, повідомило місцеве видання Mukachevo.net.

Фото: mukachevo.net

28 жовтня Закарпатська обласна рада проголосувала за висловлення недовіри своєму голові зі "Слуги народу" Олексію Петрову.

Перед початком сесії Петров підписав розпорядження про її перенесення на 25 листопада, тому визнати легітимність цього голосування він відмовився.

Незважаючи на це, ввечері 29 жовтня на сайті обласної ради з'явилось повідомлення про відставку Петрова. Після цього керівник апарату обласної ради Юрій Гузинець поскаржився у поліції на втручання в роботу серверу, пише "Закарпаття онлайн".

За цим зверненням поліція відкрила кримінальне провадження, розказала "Укрінформу" речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

"Два дні тому до поліції надійшла заява про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерної системи Закарпатської облради, внаслідок чого були зроблені маніпуляції з офіційним сайтом обласної ради, це призвело до витоку інформації. Відтак, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 361 ККУ (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж). У рамках цього провадження було опечатано кабінети працівників апарату обласної ради", - повідомила вона.

Закарпатська обласна рада збирається голосувати за нового голову пізніше цього тижня.