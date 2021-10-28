"Європейська Солідарність" заявила про стеження за Порошенком

У партії вважають це тиском на опозицію.

Вранці у Козині біля помешкання п’ятого президента Петра Порошенка був зафіксований автомобіль Фольксваген універсал білого кольору із затемненими вікнами, номерний знак АА 2984 ЕН. Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарнсть".

У партії це вважають ознакою стеження за експрезидентом, оскільки номерний знак авто відсутній у базі автомобільних номерів і є номером прикриття для правоохоронних органів.

Про цей факт була повідомлена Національна поліція України, зазначили о пресслужбі.

"Наголошуємо: це не перший факт переслідування лідера партії «Європейська Солідарність». 12 червня 2020 року народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» подали до Офісу Генпрокурора заяви про злочин щодо незаконного стеження за п’ятим Президентом України, лідером партії Петром Порошенком. Співголова фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді Артур Герасимов оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання п’ятого Президента. Утім, цей злочин не розслідується, як і інші злочини проти Петра Порошенка", - заназначили у "ЄС".

«Європейська Солідарність» вимагає від влади негайно припинити політичні переслідування та тиск на лідера опозиції.