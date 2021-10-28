Рада запланувала позачергове засідання на 2 листопада

Розгляд законопроєктів заблокований через поправи до бюджету.

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання у вівторок, 2 листопада.

Про це в телеграмі повідомила речниця партії "Слуга народу" Ольга Палійчук.

"У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює Президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань", - повідомила вона.

На порядок денний планують винести низку проєктів законів та постанов:

№6154 про додаткові заходи протидії і поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом;

№6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов‘язання;

№5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;

№5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;

№4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.

Нагадаємо, що 27 жовтня медичний комітет Верховної Ради запропонував провести позачергове засідання парламенту, щоб розглянути нагальні законопроєкти, які депутати не можуть проголосувати через поправки до бюджету.

20 жовтня Верховна Рада почала розглядати проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік і не може ухвалювати інші законопроєкти, поки не розгляне всі поправки, на яких наполягають депутати.