Труханов про збільшення ліжко-місць в Одесі: кисню ледь вистачає на ті, що є

Говорити про збільшення кількості ліжко-місць для прийому пацієнтів із COVID-19 в Одесі можна буде лише тоді, коли будуть регулярні постачання кисню. Про це в інтерв'ю журналісту радіо "Свобода" заявив Одеський міський голова Геннадій Труханов.

За словами мера Одеси, сьогодні кисню не вистачає навіть для забезпечення вже наявних ліжко-місць, адже кількість кисню, що споживається, в цю хвилю пандемії зросла як мінімум у 2 рази.

«Несвоєчасність постачання існує до сьогодні. У питанні забезпечення киснем тих, хто його потребує, місто живе в аварійному режимі. Сьогодні ми думаємо про те, як вирішувати проблеми, які можуть виникнути завтра», - сказав Геннадій Труханов.

Так, в інфекційній лікарні сьогодні проводиться підготовка фундаменту для встановлення двох кисневих станцій, кожна продуктивністю 50 куб. м кисню на годину.

Мер також зазначив, що в Одесі розгорнуто 1123 ліжко-місця, з них 904 забезпечені прямим киснем, решта — кисневими концентраторами.

Геннадій Труханов також сказав, що міська влада не планує запровадження додаткових обмежень у місті. Але зазначив, що городяни самі мають бути відповідальними.

«Встановлені правила поведінки, у тому числі у червоній зоні, визначили взаємини у суспільстві. Тому говорити про додаткові відмежування безглуздо», - сказав Труханов.

Мер також наголосив, що Одеса сьогодні серед міст-лідерів за темпами вакцинації населення.