"Слуги" поки погодили звільнення лише одного міністра, обговорюють ще трьох-чотирьох, – Мокан

Депутат від "Слуги народу" Василь Мокан повідомив, що на рівні фракції погоджена відставка одного міністра - очільника Мінекології Романа Абрамовського.

Про це він написав у фейсбуці.

"Єдине кадрове рішення на найближчий час, яке точно проговорено на рівні фракції "Слуга народу" - звільнення очільника Мінекології у зв‘язку із поданою ним заявою. Відповідь, хто натомість - буде дана найближчим часом... Що ж стосується інших міністерств - обговорюються ще 3-4 відомства, однак фінальних рішень і подань ще не було", - пояснив Мокан.

Він також зазначив, що останнім часом багато запитань від журналістів стосуються можливих кадрових перестановок в Кабміні. За словами Мокана, деякі міністерства і прізвища "називаються цілком справедливо", а деякі - "виключно на фоні маніпулятивних чуток".

Мокан припустив, що кадрові питання з'являться у порядку денному Ради на наступному пленарному тижні.

Нагадаємо, раніше джерела LB.ua підтвердили, що депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук може очолити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Раніше Верещук говорила, що її кандидатуру обговорюють на посаду міністра оборони, а сама вона зазначала, що готова взяти на себе таку відповідальність.

Кілька днів тому головний редактор "Цензор нет" Юрій Бутусов написав, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. За його словами, на місці Андрія Тарана глава держави бачить віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. При чому розмови про зміни в Кабінеті міністрів у владних колах точилися ще з літа. Тарана називали кандидатом на звільнення на початку вересня. Джерела LB.ua в СН говорили, що "Таран розсварився з усіма. І дуже "радянський". Нам потрібна модерновіша людина".

Однак потім Таран зник з обговорюваних списків на звільнення. "На вихід" готували щонайменше двох міністрів – захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовського та аграрної політики і продовольства Романа Лещенка.

Абрамовський заяву вже написав, його відставку готували на минулий четвер, але через розгляд правок до бюджету в першому читанні розглянути не встигли.

Голова парламенту Руслан Стефанчук ще 14 жовтня говорив, що поки питання перестановок у Кабміні на порядку денному не стоїть, але кадрові питання розглядаються і без внесення до нього.