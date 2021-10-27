Тимошенко вимагає скликати засідання РНБО щодо ситуації з ковідом

Політина партія «Батьківщина» вимагає негайно скликати засідання РНБО щодо ситуації з ковідом. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на екстреній пресконференції в Києві.

За її словами, попри те, що країна вже 2 роки створює систему антиковідної боротьби, сьогодні люди незахищені, вони не можуть розраховувати на чітку, системну, негайну і високоефективну допомогу.

«Країна просто кричить, але її не чують у владних кабінетах. Люди не можуть додзвонитися до сімейних лікарів, швидкі допомоги перевантажені, немає безкоштовних тестів і ліків, а людям із віддалених сіл взагалі немає кому допомогти. Якщо влада негайно не зробить так, щоб люди відчули, що їм є куди звернутися, і допомога надійде негайно, ми будемо і надалі мати наростання хвилі пандемії», – застерегла лідер «Батьківщини».

Вона нагадала, що ще на початку першої хвилі коронавірусу команда «Батьківщини», використавши наявний досвід боротьби з епідеміями, підготувала проєкт постанови, в якій чітко передбачені директивні дії, які мусить зробити уряд і влада для захисту людей від КОВІДу.

«Зараз якраз той випадок, коли не для піар-шоу, а для реальної справи треба скликати негайне засідання РНБО. Вона мусить розглянути, що люди в країні залишилися без допомоги, без безкоштовних тестів і ліків, лікарні – без необхідних медичних препаратів і кисню, медики – без заробітної плати, немає достатньої кількості ліжок, а смертність через КОВІД – найвища в Європі. Ось, що треба обговорювати РНБО. Припиніть займатися шоу і почніть займатися справою!» – закликала Голова партії.

Юлія Тимошенко наголосила, що серед невідкладних дій, які має розпочати РНБО після аналізу вже ухваленої Верховною Радою постанови, це:

створити Національний штаб протидії КОВІДу на чолі з президентом;

відкрити багатоканальну лінію, куди може звернутися людина, яка відчула перші симптоми хвороби;

створити мобільні бригади, які можуть виїхати до хворого, маючи з собою безкоштовні тести і пакет безкоштовних ліків;передбачити вже в цьому місяці 300% доплати від окладу всім лікарям і медичним працівникам, які стикаються з ковідними хворими;

поновити роботу санітарно-епідеміологічної служби тощо.

«На сьогодні дуже велика кількість лікарень залишилися без кисню або ось-ось залишаться без нього. Кожен пацієнт, який загинув від нестачі кисню, – це вбивство з боку влади, через невиконання нею своїх обов’язків. Кисню немає, тому що його виробництво довірили двом транснаціональним корпораціям, які закрили свої підприємства в самий розпал пандемії. Тобто країна за 2 роки не зробила ні власних виробництв кисню, ні тестів, ні вакцини, ні нормальної системи допомоги. Що ж робили 2 роки?» – поцікавилася Юлія Тимошенко.

На її переконання, Верховна Рада має переглянути постанову, яку було ухвалено рік тому, та розробити оновлений план дій, затвердити його і зобов’язати виконавчу владу виконувати це.