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Порошенко взяв під опіку родину Нарімана Джелялова

Ім'я Джелялова буде вписано золотими літерами в історію Українського Криму і всієї держави, вважає політик.

Порошенко взяв під опіку родину Нарімана Джелялова
Нариман Джелялов

Експрезидент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко взяв під опіку родину Нарімана Джелялова.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов після зустрічі з Порошенком, пише gazeta.ua.

"Провів робочу зустріч із лідером парламентської партії "Європейська Солідарність" п'ятим президентом України Порошенком. Це не перша моя зустріч із Петром Олексійовичем, раніше кілька разів я з ним зустрічався ще в період його президентської каденції. І щоразу йшлося про українських політв'язнів - в'язнів Кремля. Цього разу ми теж говорили про політичні репресії в Криму, безпрецедентний тиск з боку російської влади, передусім стосовно громадян України - кримських татар", - пише Полозов.

"Обговорювали і справу проти Джелялова та братів Ахтемових, які наразі переслідуються на окупованій території нібито за скоєння диверсії. У багатьох моментах щодо тактики та стратегії захисту українських політв'язнів наші погляди збігаються. Порошенко чудово розуміє специфіку подібних справ", - зазначає адвокат.

"Від імені партії та українців, які її підтримують, Порошенко запропонував, як це говорили раніше, "взяти шефство" над дітьми Джелялова і надавати його сім'ї на постійній основі матеріальну допомогу. Наразі вже понад 200 дітей українських політв'язнів залишилися без своїх батьків, кинутих у в'язниці та табори кремлівським режимом і всі вони потребують підтримки", - констатує Полозов.

"Жити Кримом і не піклуватися про тих людей, які там залишилися фактично сам на сам з російською окупаційною владою – неможливо. Наша команда постійно живе тим, як ми можемо захистити людей, які вірні Криму і докладають зусиль для того, щоби цей окупаційний жах якомога швидше закінчився", - сказав Порошенко.

"Джелялов – це історична постать. Про його подвиги, про його міцність дізнаються якомога більше людей. Передайте слова підтримки від всієї нашої команди і по факту від усієї України. Бо Україна – це не є Зеленський, не є уряд. Україна – це український народ. І ми є абсолютно не байдужі до того, щоб ті люди, які поставили державність понад усе – точно знали, що їх пам'ятають, їх люблять, за них будуть боротися", - додав лідер "Європейської Солідарності".

Також Порошенко наголосив, що родини бранців Кремля мають отримати необхідну підтримку від патріотичної спільноти України.

"Ми розробимо програму піклування - у тому числі як символ того, що ми цих людей маємо пам'ятати і захищати. Я твердо вірю в перемогу: добра над злом, справедливості над неправдою. І що ім'я Джелялова буде вписано золотими літерами в історію Українського Криму і всієї держави", - зазначив п'ятий президент України.

"Наріман знав, на що йшов, і це його фронт боротьби. Всі хто пройшов цей шлях, нам вдалось за допомогою підтримки, в першу чергу наших співвітчизників українців виграти битву з агресором на своєму фронті. Він переможе, а отже переможемо ми. Це дуже важливо для наших громадян в Криму. Це звільнення потрібно нам як Україні і нашим громадянам в Криму. Це символізм того що правда все одно переможе", - зазначає народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", колишній в'язень Кремля Ахтем Чийгоз. Кримськотатарський активіст ініціював кампанію підтримки родин ув'язнених на окупованому півострові україсньких громадян.

"Коли ти кажеш, що Україна своїх не кидає – це означає, що кожен день маєш жити цими проблемами. Витягувати заручників кожен день. Піклуватися про нужденних кожен день. І робити ефективні кроки з побудови міжнародної коаліції, бо без міжнародного тиску на Путіна нічого не буде", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було.

За місяць Джелялова перемістили з СІЗО Сімферополя у 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні №1.

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