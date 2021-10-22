"Вугільною справою" проти Порошенка намагаються відвернути увагу від кризи в енергетиці і медицині, - Сюмар

Силові органи актуалізували так звану «вугільну справу» проти експрезидента, лідера партії "Європейська Солідарності" Петра Порошенка за події 2014 року, щоб відволікти увагу суспільства від офшорного скандалу, «вагнергейту» та кризи в енергетиці і медицині. Про це в ефірі Прямого каналу заявила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар, яка у 2014 році була заступницею Секретаря РНБО. Вона назвала фейками наведені силовиками аргументи.

«Я чула цей пресбрифінг Генерального прокурора і голови Служби безпеки. Їх так гарно організували під ток-шоу Шустера. Я думаю, це спеціально було зроблено, щоб перевести увагу від офшорного скандалу, який вже почули українці. Все те, що там прозвучало – це величезний перелік брехні», – наголошує Сюмар.

Вона, зокрема, нагадала, що банківські установи на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО ще в липні 2014 року були закриті.

«Це було одне зі звинувачень, що виявляється «вище керівництво держави дало вказівку відкрити банківські установи на непідконтрольних Україні територіях». Це не відповідає дійсності, тому що навпаки ще в липні 2014 року було прийнято рішення про те, що ці установи за один день мають бути закриті. Тому що там банально вбивали. Це – банківські установи, там знаходилися гроші. Бойовики, які захоплювали приміщення, мріяли захопити гроші. Працівники Нацбанку, які там працювали, отримали сигнал за дуже короткий термін знищити грошову масу. Їх буквально знищували, різали, заливали олією, фарбою, щоб ці кошти не отримали окупанти. Тому це звинувачення – це суцільний абсурд», – зазначає Сюмар.

«Як і те звинувачення, що виявляється треба було вугілля купувати в ПАР – це була така «диверсифікація». Вугілля з ПАР було в два рази дорожче. Воно коштувало 109 доларів. А вугілля, яке ми купували на українських шахтах на українських територіях, коштувало вдвічі дешевше», – нагадала Сюмар.

Вона також показала експертизу, відповідно до якої якість вугілля з ПАР була нижчою, ніж передбачали вимоги контракту.

«Вугілля з ПАР, від якого Україна відмовилася, не горіло. Воно виявилося неякісним. В контракті є такий показник як зольність, там допускалось 26% зольності. Я можу продемонструвати експертизу науково-дослідного інституту судових експертиз. Експерти офіційно встановили, що зольність цього вугілля була понад 30%», – зазначає Вікторія Сюмар.

«А в контракті написано, що при зольності 30% і вище цей контракт має бути розірваний», – констатує депутатка.

«Коли фактично відмовлено було закуповувати це вугілля із ПАР – припинили дуже серйозну корупційну аферу, яка би коштувала бюджету дуже серйозні кошти. Тому ці звинувачення звучать абсолютно дико», – наголошує вона.

«Коли розказують – «там СБУ налічку возило». Возили їх самі державні підприємства. Але СБУ, як і інші правоохоронні органи, мали гарантувати перетин лінії зіткнення. Це війна, і в 2014 році – гаряча фаза цієї війни. Тоді була створена група, яка складалася з правоохоронних органів. Це була і ДФС, і прикордонники, поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. І їхня задача була прогарантувати, щоб шахта з України могла спокійно привезти гроші, заплатити своїм українським працівникам, українським шахтарям», – пояснює Вікторія Сюмар.

«До цих пір Україна платить там пенсіонерам пенсію», – нагадала вона.

«Я вважаю, ми дуже достойно пережили 2014 рік. Я боюсь, що зараз ми потрапимо в гіршу залежність після того, як за сім років зробили всі умови для того, щоб цієї залежності позбутися», – резюмує Сюмар.

«Країна з 2014 року дуже важко працювала на те, щоб отримати енергетичну незалежність. Зараз це дійсно дуже нагадує те, що можна назвати російським енергетичним реваншем. Тому що газ Україна отримає в обмін на дуже багато політичних умов Володимира Путіна. І, фактично, змушена буде всі їх задовольнити. Я думаю, що це і питання реалізації «формули Штайнмайєра», і проведення виборів. Коли українська влада фактично піде на ці домовленості, Російська Федерація нарешті позбудеться того, що заважає її економіці – санкцій, які були величезним дипломатичним успіхом попередньої української влади», – резюмує Сюмар.

«Сьогодні Путін має перевагу – космічну ціну на газ і всі шанси позбутися санкцій. А це означає, що російська економіка піде вгору і Росія отримає всі інструменти для продовження агресії і знищення України», – застерігла народна депутатка.