Нардепи знову не змогли на пленарному засіданні ухвалити бюджет у першому читанні

Верховна Рада на черговому пленарному засіданні 21 жовтня знову не змогла ухвалити в першому читанні проєкт бюджету на 2022 рік. Депутати продовжують розглядати поправки, відхилені або частково враховані профільним комітетом.

З усіх розглянутих сьогодні правок не проголосували жодну.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук закрив чергове засідання. Попереду в нардепів сьогодні ще позачергове, скликане президентом. На ньому розглядатимуть євроінтеграційні документи.

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у кулуарах повідомив парламенту, що бюджет-2022 буде прийнято в першому читанні лише на початку листопада.

"Ми на тому ж етапі, на якому були зранку. Відчуваю, що завтра, коли парламент так само плідно попрацює, ми будемо на тому самому питанні і буде відбуватися те ж саме і на наступному тижні. 3287 правок, моє відчуття, що ми пройшли приблизно половину. Також є колеги, які хочуть ставити на підтвердження, тобто ще один захід – приблизно 1500 правок. Чи будуть всі ставитись, чи ні – не знаємо", – зазначив він.

Бюджет за планом у першому читанні мали ухвалити 20 жовтня. На сьогодні була запланована відставка міністра екології та ухвалення закону 5600 – так званого ресурсного, дохід від якого вже порахований в бюджет на наступний рік.

Нагадаємо, учора депутатам не вдалося ухвалити проєкт бюджету на 2022 рік в першому читанні. Рада ухвалила за основу комітетські пропозиції, але потім свої поправки почали ставити на розгляд народні депутати. Ухвалити бюджет планували сьогодні, втім не встигли пройти всі правки.

Загалом паралментарі подали до урядового тексту пропозицій на рекордні 86 трлн гривень, або на ще 57 бюджетів.

Одна з ключових поправок – виділення 6 млрд грн на «соцеконом» (забрали з Державного фонду регіонального розвитку), які будуть розподілені між мажоритарниками наступного року. У перерахунку це до 35 млн грн на один округ. Докладно про те, що ухвалили в Постанові про висновки профільного комітету до законопроєкту про держбюджет, читайте в матеріалі LB.ua "Як депутати бюджет ділили".