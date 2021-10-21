Проєкт бюджету-2022 не відповідає викликам, що стоять перед суспільством, - Рудик

"Голос" наполягає, що у державному бюджеті на 2022 рік маєють бути закладені кошти на закупівлю кисневих станцій.

Поточний проєкт бюджету-2022 не відповідає тим викликам, що стоять перед українським суспільством. Про це заявила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

"Додаткове фінансування зарплат медиків — це добре, але недостатньо для захисту людей від коронавірусу. В бюджеті не знайшлося достатніх грошей для кисневих станцій, тому все ще залишається проблема із забезпечення медиків необхідним. Чи є у бюджеті гроші на підтримку підприємців, що страждають від економічної кризи та обмежень, пов'язаних з коронавірусом? Ні. Жодної копійки. Чи передбачено у бюджеті достатньо грошей, щоб інвестувати в енергозбереження та сучасні технології, які дозволяють заощаджувати газ та убезпечити країну від «газових війн», які веде "Газпром"? Ні", — зазначила Кіра Рудик.

Це, на думку нардепки, є підтвердженням "непослідовної й безсистемної політики чинної влади".

"Довгостроковим рішенням проблем з тарифами є енергозбереження. В першу чергу — енергозбереження житлового фонду та модернізація тепломереж. Це дозволить і людям, і державі зекономити кожної наступної зими та вирішити питання тарифів і субсидій у довготривалій перспективі. Необхідна також реальна програма підтримки підприємств, щоб тисячі українців не втратили роботу через черговий локдаун та інші наслідки коронавірусної кризи. У 2022 році дуже важливо інвестувати в медицину. Тому "Голос" наполягає: згідно з законом народної депутатки партії Інни Совсун, у державному бюджеті на 2022 рік маєють бути закладені кошти на закупівлю кисневих станцій. І так необхідно прямувати до 5% фінансування медицини від ВВП", - наголосила лідерка "Голосу" Кіра Рудик.