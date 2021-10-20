Печерський суд заочно арештував Азарова за підозрою в держзраді

Печерський районний суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про заочний арешт колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова за підозрою у державній зраді. Йдеться про справу щодо підготовки та підписання "Харківських угод".

"Рішенням суду заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Прем’єр-міністру України Миколі Азарову, підозрюваному у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб", - повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року.

"Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України).Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації", - зазначають у ДБР.

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії експрем’єра Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави. У подальшому такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією.

Встановлено, що ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні та якого оголошено в розшук.

У ДБР зазначають, що обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатись із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Там нагадують, що притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення державної зради не має строків давності. У січні 2021 року ДБР вже повідомило про підозру у вчиненні державної зради колишньому президенту Віктору Януковичу (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року президенти України і Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв підписали так звані "харківські угоди" про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту в Криму в обмін на надання Україні стодоларової знижки на газ. Верховна Рада ратифікувала ці угоди 27 квітня 2010 року. Після окупації Криму Держдума РФ в односторонньому порядку розірвала ці угоди.

11 березня 2021 року на засіданні РНБО було прийнято рішення перевірити мотивацію депутатів, які голосували за "харківські угоди".

12 березня СБУ почала розслідувати підписання "Харківських угод".

16 березня в адміністративних будівлях органів влади, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих "Харківських угод", були проведені обшуки.

24 березня Азарову оголосили підозру у державній зраді.