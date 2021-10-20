"УДАР" вимагає зняти з розгляду законопроєкт №5600

«УДАР Віталія Кличка» вимагає зняти з розгляду законопроєкт №5600, оскільки в ньому досі залишаються норми, які б’ють по малих та середніх підприємцях та звичайних українцях. Таку заяву оприлюднено на сайті «УДАРу» напередодні розгляду скандального законопроєкту у другому читанні, який має відбутися у Верховній Раді 21 жовтня.

«З моменту реєстрації влада маніпулятивно формувала сприйняття даного законопроєкту як «антиолігархічного». Натомість він стане зашморгом для малого і середнього бізнесу та пересічних громадян. «УДАР Віталія Кличка» з моменту оприлюднення цього законопроєкту виступав проти його схвалення у початковому вигляді. У результаті боротьби та тиску на владу вдалося домогтися, щоб з тексту законопроєкту до другого читання зникли деякі скандальні норми. Проте залишились інші, які б’ють по малих та середніх підприємцях та звичайних українцях», - йдеться в заяві.

В «УДАРі» наголошують, що розгляд законопроекту за спец процедурою, у відродженому «турборежимі», унеможливлює якісний та продуктивний розгляд поправок народних депутатів.

У зв’язку з цим «УДАР Віталія Кличка» вимагає взагалі зняти з розгляду проєкт, який вбиває український бізнес та середній клас. В партії закликають повернутися до широкого національного обговорення із залученням профільних асоціацій та напрацювати пакет рішень, які справді покращать умови ведення бізнесу в країні та стимулюватимуть економічний розвиток.

«Держава та економіка стануть сильними лише тоді, коли сильними та самодостатніми будуть громадяни. Головне завдання держави – створення умов для ведення чесного бізнесу: встановлення рівних податкових правил, запровадження прозорого адміністрування податків, завершення судової реформи, щоб підприємці мали можливість захистити свою працю», - наголошують в «УДАРі Віталія Кличка».