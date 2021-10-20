"Слуга народу" провела засідання з міністром фінансів щодо бюджету на 2022 рік

Обговорення поправок до проєкту бюджету на 2022 рік між парламентом і Кабінетом міністрів буде проходити із залученням 15 заступників очільників фракцій.

Про це за результатами наради з міністром фінансів Сергієм Марченком журналістам повідомив народний депутат від "Слуги народу", Голова підкомітету з питань рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Устенко.

"Основне, що обговорювали – обговорювали бюджетні поправки. Дійсно, їх багато, багато від нашої фракції. Правильно сказав міністр, що якщо всі побажання, які хочуть народні депутати чи в окрузі, чи десь, де вони займаються якоюсь територією, якщо всі там побажання втілювати в життя, то не вистачить ні одного, ні двух бюджетів – це буде близько 85 трлн гривень", – зазначив він.

15 заступників фракцій отримають сформований перелік основних поправок.

"В кожного зама фракції підгрупа з 15 людей, кожен народний депутат подає свою правку, і колективно вирішують, які будуть основні, які найважливіші – чи збільшення заробітної плати для поліцейських, збільшення заробітних плат для військових чи виплат – отаке основне, щоб ми зараз не погрузли в довгому-довгому процесі правок", – зазначив він.

Устенко заявив, що поки невідомо, на якій кількості поправок народні депутати всіх фракцій будуть наполягати.

Нагадаємо, що на засіданні 20 жовтня Верховна Рада ухвалила комітетські пропозиції до проєкту бюджету на 2022 рік. Повністю ухвалити бюджет мають у листопаді.