"Це відносини людини зі смертю... Я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя".

Голова соціального комітету Верховної Радии Галина Третьякова, яка потрапила в скандал через свій коментар щодо смерті нардепа Антона Полякова, заявила, що буде виконувати свою роботу, "незалежно від посад".

Про це вона розповіла журналістам у кулуарах парламенту.

"Це (питання її відсторонення від посади голови комітету, – ред.) вирішує зал і фракція. Я залишусь в Україні, буду працювати незалежно від посад. Тут нема такого дієслова як "хочу". Тут є дієслово "потрібно". Тому, якщо фракція вважає, що я мушу бути на цьому місці, я буду. Якщо фракція вважає, що не мушу... буду робити свою роботу і вносити законопроєкти незалежно від посад", – сказала Третьякова.

При цьому вона наголосила, що рішення про її відсторонення має розв'язати Регламентний комітет.

"А я маю можливість себе захистити, в тому числі і на цьому комітеті", – зазначила нардеп.

На питання про те, чи Третьякова жалкує про написані слова, вона заявила: "Я б хотіла з кимось із вас сісти і поговорити про мораль і етику, в тому числі в парламентських відносинах. Я вранці зустрічалася з представником американської демократії, з політиком, але це – не конгресмен, але він на політичній посаді. І ми цю тему зачіпали. І мені здається, що нам не вистачає розмови про те, що таке мораль і етика, і яким чином, коли ми кажемо, жалкує чи ні народний депутат про якісь свої вислови... Мабуть, це стосується, наскільки його мораль відповідає висловлюванням, або тим висловлюванням, які беруться з контексту... А потім, якщо ці висловлювання взагалі добуті із або особистого листування, або листування у фракції, як потрібно ставитися до цих доказів, цих слів, і що у нас мораль і етика в особистих відносинах, що в політичних, і що мораль і етика у відносинах, і в тому числі і з журналістами".

На уточнювальне запитання про те, чи вона жалкує, Третьякова сказала, що це – "відносна категорія".

"Я подумаю над цим... Є регламент, де чітко написано, що для того, щоб відсторонили, потрібно виступити у парламенті. Ми не відсторонюємо народних депутатів, які отут в дверях людей "скотиняками" називали. Це ж теж образа. Ми не відсторонюємо народних депутатів, які тут висловлюють дієслова, що хтось в залі "тявкає та верещить". Подивіться на стенограми, які образи", – зазначила Третьякова.

На зауваження жуналістів про те, що всі ці люди могли відповісти депутатам, а Поляков, який загинув, Третьяковій відповісти не міг, депутатка сказала: "Це відносини людини зі смертю. У мене є законопроєкт, який я не вношу. Він стосується евтаназії. Це дуже чутлива тема, гуманітарна, яку Європа обговорює, а ми, чомусь, – ні. Кожна людина, яка в світі живе, вона стикається зі смертю близьких або неблизьких. І яким чином людина має реагувати на це – ну, по-різному. Я не хочу, наприклад, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя".

"Я не вважаю, що в них (словах про Полякова, – ред.) були неетичні речі", – підсумувала вона, зазначивши, що не тішилася зі смерті колеги.

Нагадаємо, звістка про смерть Антона Полякова з'явилася вранці 8 жовтня. Офіс генерального прокурора заявив, що він помер внаслідок гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця. Пізніше токсикологічна експертиза виявила в його тілі сліди алкоголю і метадону. Поліція розглядає дві версії смерті – природня внаслідок хвороб та отруєння, як самостійне, так і сторонніми особами.

У день смерті Польякова Третьякова прокоментувала смерть колеги в партійному чаті словами "одним ворогом менше". На зауваження колег по парламенту вона заявила про "наступ на свободу слова".

На тлі скандалу депутати почали вимагати її відсторонення від пленарних засідань, а також зняття з посади очільниці комітету. Однак, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає малоймовірним відсторонення Третьякової з посади голови соціального комітету.