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Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до Нового року, – Густєлєв

У складі будівництва мостового переходу в його основних конструкціях враховано 3 станції майбутньої 4-ої гілки метрополітену

Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до Нового року, – Густєлєв
Фото: wikipedia.org

Сполучення між правим і лівим берегами Києва по новому Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито до кінця року. На мосту через Дніпро вже демонтовано тимчасові опори, в оновленому проєкті з’явилися додаткові заїзди на міст з лівого берега. Про це повідомив в інтерв’ю виданню LB.ua профільний заступник Віталія Кличка Олександр Густєлєв.

«Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході йдуть в режимі 24/7. Наше завдання – до кінця року відкрити сполучення по мосту між правим і лівим берегами Києва. Саме на це спрямовані наші зусилля», - заявив Густєлєв.

За його словами, на сьогоднішній день вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, облаштовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів. Міст через Дніпро встановлено в проєктне (постійне) положення, тимчасові опори надводної частини вже демонтовано. Крім того, на естакадній частині мостопереходу в урочищі Горбачиха влаштовано бетонну монолітну плиту. А на декількох ділянках з’явилося асфальтове покриття. Зокрема, від вул. Набережно-Хрещатицької до аркового мосту, на з’їзді на Набережну-Рибальську та в районі мосту через Десенку.

Також Густєлєв розповів про зміни у проєкті Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

«Проєкт робили більше 5 років тому. Наразі його відкоригували з урахуванням потреб постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега. Зокрема, буде побудовано ще один з'їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина, на вул. Бальзака. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії», - сказав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у складі будівництва мостового переходу в його основних конструкціях враховано 3 станції майбутньої 4-ої гілки метрополітену.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко поставив жорстку вимогу до кінця року відкрити автотранспортне сполучення по Подільсько-Воскресенському мосту.

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