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КМДА заявила про тиск через намір РНБО забудувати висотками сквер

Судова тяжба триває.

РНБО не полишає намірів побудувати висотки на території скверу біля метро «Сирець». Правоохоронні органи, діючи в інтересах РНБО, продовжують тиснути на міську владу, влаштовуючи обшуки та допити. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Апарат РНБО не полишає спроб повернути собі приведену до ладу земельну ділянку, в судовому порядку. На теперішній час cудова тяжба триває. Водночас правоохоронні органи, діючи в інтересах РНБО, продовжують систематичний тиск на міську владу, влаштовуючи обшуки та допити», - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМДА, ділянка на вул. Щусєва у 2009 році була передана Апарату РНБО у користування для будівництва багатоквартирних будинків з паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури. Однак до 2019 року вона не використовувалася за призначенням і перетворилася на стихійне сміттєзвалище.

«Мешканці Шевченківського району неодноразово зверталися з проханням щодо створення скверу замість сміттєзвалища та руїн. Тим більше, що початково (до отримання РНБО) земельна ділянка була визначена як територія зелених насаджень. Враховуючи ці факти, КМДА припинила право постійного користування ділянкою. Міська влада привела територію до ладу. Вивезено сміття, здійснено благоустрій», - повідомляють у КМДА.

Раніше міська влада Києва заявляла, що оскаржуватиме рішення суду щодо повернення зеленої зони біля метро «Сирець» у використання апарату РНБО для забудови.

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