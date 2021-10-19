Закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок. Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в кулуарах парламенту.

При цьому він не виключає, що закон може піти на розгляд і за стандартною процедурою. За його прогнозом, у другому читанні закон ухвалять вже в листопаді-грудні, щоб він набув чинності до Нового року. Розгляд за спецпроцедурою передбачає, що в залі голосують не за всі, а тільки за пріорітетні правки. Пріорітетність визначає профільний комітет.

У законі про столицю пропонують уряду затвердити межі районів Києва, після чого провести вибори в оновлених районних радах столиці.

"Ми не забираємо ніякі повноваження в мера, навпаки, буде виконком, щоб він за все відповідав, призначав членів виконкому. А голова Київської міської державної адміністрації, як будь-який голова міської державної адміністрації в Україні, будуть, зокрема, виконувати функції координації діяльності органів центральної виконавчої влади на місцях, дбайливого нагляду", – висловився Корнієнко.

За його словами, "дбайливий нагляд" – вказання місцевій владі, меру, на недоліки законодачих і підзаконних актів Київради і виконкому.

"Це ті самі префекти, до яких ми йдемо, і будуть ці префекти по всій країні. Щоб їх не боялися, я б радив подивитися, як це працює в Києві... Для киян який буде результат? Трошки менше буде обшуків, тому що будуть трошки прозоріше працювати виконком. Коли буде менше обшуків – тоді чомусь буде автоматично, знаєте, швидше будують дороги, краще виглядають садочки", – заявив він.

Корнієнко також назвав "сумнівною" пропозицію повернення райооних рад у Києві.

"Київрада вже голосувала за це рішення, і ми зараз знаходимось у ситуації, коли скасовані вибори, але не скасовані райради. Якщо зараз ми створимо вже створені райради – це якось погано виглядає юридично. І в судах не буде переспективи в цьому".

Нагадаємо, профільний комітет парламенту в середу, 20 жовтня, розглядатиме законопроєкт про Київ у другому читанні. Документ, як відомо, передбачає розділення повноважень мера і голови КМДА. Член комітету, нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що в Кличка із новим законом владних повноважень не поменшає: "У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери".

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Новий закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган – Київській магістрат.

Нині, відповідно до законодавства, очолювати Київську міську державну адміністрацію може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підвтерджено і рішеннями Конституційного суду.