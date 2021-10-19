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Глава Пентагону прилетів в Україну

Ллойд Остін планує підтвердити євроатлантичну перспективу України.

Міністр оборони США Ллойд Остін вранці 19 жовтня прилетів в Україну.

"Приземлився у Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень. А також висловити нашу підтримку в розбудові спроможності України стримувати подальшу агресію Росії", - йдеться в твіттері глави Пентагону.

Ллойд Остін прилетів до Києва з Тбілісі, де він напередодні зустрічався з грузинськими урядовцями.

Там він заявив, що його візит служить підтвердженням і визнанням партнерства. За словами міністра, Чорноморський регіон є критично важливим для США, які бачать тут багато можливостей для співробітництва у сфері безпеки.

На сайті Пентагону повідомляється, що Остін планує підтвердити, що двері НАТО відкриті для України, і закликати до проведення реформ, необхідних для отримання права на членство в Альянсі.

Після України Остін полетить до Румунії, а далі - до Брюсселю.

Це перший особистий візит міністра з початку пандемії COVID-19. У Пентагоні повідомили, що Остін візьме участь у всіх зустрічах на рівні альянсу та у двосторонньому порядку з багатьма союзниками.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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