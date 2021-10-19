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У Регламентному комітеті заявили, що Стефанчук має право підписати закон про олігархів

За словами Павла Фролова, це не стане підставою для звернення у Конституційний суд. 

У Регламентному комітеті заявили, що Стефанчук має право підписати закон про олігархів
Руслан Стефанчук
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Підписання закону про олігархів новим головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком не стане підставою для звернення у Конституційний суд щодо законності такого рішення. 

Про це в кулуарах парламенту заявив член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи, народний депутат фракції "Слуга народу" Павло Фролов.

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков тим часом продовжує наполягати, що саме він повинен підписувати закон про олігархів. За його словами, це визначено рішененням Конституційного суду. Підписання Стефанчуком ексспікер вважатиме порушенням.

Підписати закон про олігархів стане можна після відхилення 12 постанов про скасування голосування за цей документ. Разумков каже, що підпис має ставити він, а Стефанчук тим часом сказав, що сподівається на консенсусне рішення: "думаю, що ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо якесь рішення разом, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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