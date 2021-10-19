У Регламентному комітеті заявили, що Стефанчук має право підписати закон про олігархів

За словами Павла Фролова, це не стане підставою для звернення у Конституційний суд.

Підписання закону про олігархів новим головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком не стане підставою для звернення у Конституційний суд щодо законності такого рішення.

Про це в кулуарах парламенту заявив член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи, народний депутат фракції "Слуга народу" Павло Фролов.

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков тим часом продовжує наполягати, що саме він повинен підписувати закон про олігархів. За його словами, це визначено рішененням Конституційного суду. Підписання Стефанчуком ексспікер вважатиме порушенням.

Підписати закон про олігархів стане можна після відхилення 12 постанов про скасування голосування за цей документ. Разумков каже, що підпис має ставити він, а Стефанчук тим часом сказав, що сподівається на консенсусне рішення: "думаю, що ми не будемо чіплятись за якісь закарлючки в регламенті, а знайдемо якесь рішення разом, тому що нам важливо, щоб цей закон запрацював".