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Тексту проєкту бюджету на 2022 рік в Раді досі ніхто не бачив, – Железняк

Комітетом враховані правки щодо виділення 7 млрд гривень на так званий соцеконом. 

Тексту проєкту бюджету на 2022 рік в Раді досі ніхто не бачив, – Железняк
Железняк
Фото: facebook/Голос

Тексту проєкту держбюджету на 2022 рік у парламенті досі немає. Про це в кулуарах Верховної Ради розповів голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Поки що тексту бюджету, як звичайно, ніхто не бачив в очі. Я не буду довго розповідати, що по регламенту повинно бути прийняття до 15 жовтня, два дні на обговорення. Мені здається, що говорити про такі регламентні закарлючки – це класика – немає ані сенсу, ані просити якось парламент працювати по регламенту", – висловився він.

Железняк додав, що не всі з поданих більш ніж 3200 правок були враховані, зокрема й ті, що стосуються покращення митниці. Однак є й ті, які погодили до включення в бюджет. 

"Враховані правки на 7 млрд гривень щодо соцекономіки і інфраструктурної субвенції, 35 млн виходить на одного депутата", – зазначив депутат.

Нагажаємо, джерела LB.ua у керівництві "Слуги" в контексті можливого переходу мажоритарників до табору ексспікера парламенту Дмитра Разумкова принагідно нагадували про бюджет-2022 і передбачені в ньому понад 30 мільйонів гривень для лояльних до влади мажоритарників. 

Тим часом у пресслужбі Верховної Ради повідомили, що профільний Комітет рекомендував парламенту ухвалити постанову "Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" та таблицю пропозицій. 

Нагадаємо, голосувати за проєкт бюджету в першому читанні повинні у середу, 20 жовтня. "Слуги народу" на засіданні фракції в понеділок домовились підтримувати його за основу. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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