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Зеленський прокоментував фігурантів справи про держзраду Медведчука: Розумію, про кого йде мова, але треба довести

"Мені здається, ми всі щось з вами чули, розуміння в суспільства є, про кого йде мова".

Зеленський прокоментував фігурантів справи про держзраду Медведчука: Розумію, про кого йде мова, але треба довести
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський знає прізвища високопосадовців, які проходять у справі про держзраду народного депутата Віктора Медведчука (ОПЗЖ), але не називатиме їх до винесення судового рішення у цій справі. 

Про це голова держави заявив у ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV.

Раніше голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у справі Медведчука фігурує низка колишніх високопосадовців. Відповідаючи на питання, про кого йде мова, Зеленський сказав:

”Серйозні звинувачення. Я не хотів би зараз казати якусь інформацію, яку потім будуть використовувати адвокати Медведчука і його колишніх патронів. Я розумію, про яких високопосадовців йде мова, але треба доказати…нехай вирішує суд. Але мені здається, ми всі щось з вами чули, розуміння в суспільства є, про кого йде мова”.

Нагадаємо, 8 жовтня народному депутату Віктору Медведчуку (ОПЗЖ) оголосили нову підозру за статтями про державну зраду та сприяння тероризму. За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

13 жовтня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що до питань постачання вугулля з шахт на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини та організації цього процесу причетні особи з тодішнього керівництва Адміністрації Президента України. Мова йде про вугільні поставки 2014-2015 років.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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