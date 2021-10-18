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"Слуга народу" вирішила ініціювати виключення нардепки Буймістер зі складу фракції

У разі виключення вона не втратить мандат, адже обрана за мажоритарним округом. 

"Слуга народу" вирішила ініціювати виключення нардепки Буймістер зі складу фракції
Людмила Буймістер
Фото: УП

Фракція "Слуга народу" ухвалила рішення ініціювати виключення зі свого складу народної депутатки Людмили Буймістер.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні фракції, повідомила речниця СН Людмила Палійчук у Telegram.

"На засіданні фракції «Слуга Народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу", – зазначила вона.

За інформацією джерел LB.ua, інші кандидатури на виключення з фракції СН, окрім Буймістер, не обговорювалися.

Людмила Буймістер була обрана не за партійним списком, а за мажоритарним округом (№223), тож не втратить мандат у разі виключення з фракції. 

Буймістер не голосувала за президентський законопроєкт про деолігархізацію в обох читаннях та не підтримувала відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. 

Питання можливого виключення Буймістер з рядів "слуг" постало ще в липні, коли голосували за антиолігархічний законопроєкт у першому читанні. Тоді депутатка сказала, що готова вийти з фракції за власним бажанням. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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