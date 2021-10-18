"Слуга народу" вирішила ініціювати виключення нардепки Буймістер зі складу фракції

Фракція "Слуга народу" ухвалила рішення ініціювати виключення зі свого складу народної депутатки Людмили Буймістер.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні фракції, повідомила речниця СН Людмила Палійчук у Telegram.
"На засіданні фракції «Слуга Народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу", – зазначила вона.
За інформацією джерел LB.ua, інші кандидатури на виключення з фракції СН, окрім Буймістер, не обговорювалися.
Людмила Буймістер була обрана не за партійним списком, а за мажоритарним округом (№223), тож не втратить мандат у разі виключення з фракції.
Буймістер не голосувала за президентський законопроєкт про деолігархізацію в обох читаннях та не підтримувала відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.
Питання можливого виключення Буймістер з рядів "слуг" постало ще в липні, коли голосували за антиолігархічний законопроєкт у першому читанні. Тоді депутатка сказала, що готова вийти з фракції за власним бажанням.