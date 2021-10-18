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Рада може повернутися до питання скасування переходу на літній час

Навесні цього року за це не вистачило голосів. 

Рада може повернутися до питання скасування переходу на літній час
Фото: obozrevatel.com

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроєкту щодо скасування переходу на літній час. Про це під час брифінгу повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми перейшли на літній час, і голосувати його в період літнього часу немає сенсу, тому що ідеологія, яка закладалася в цей законопроєкт – це зберегти прирордній для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята", – зазначив Стефанчук.

Перехід на зимовий час повинен відбуватися у ніч з 30 на 31 жовтня. 

За словами голови парламенту, основним фактором на користь ухвалення скасування літнього часу – біологічні ритми людей.

Нагадаємо, у березні 2021 в Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу на літній час. Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону – час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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