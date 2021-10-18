Рада може повернутися до питання скасування переходу на літній час

Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроєкту щодо скасування переходу на літній час. Про це під час брифінгу повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми перейшли на літній час, і голосувати його в період літнього часу немає сенсу, тому що ідеологія, яка закладалася в цей законопроєкт – це зберегти прирордній для України час +2, а це зимовий час. Тому, я думаю, після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія повинна бути знову піднята", – зазначив Стефанчук.
Перехід на зимовий час повинен відбуватися у ніч з 30 на 31 жовтня.
За словами голови парламенту, основним фактором на користь ухвалення скасування літнього часу – біологічні ритми людей.
Нагадаємо, у березні 2021 в Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу на літній час. Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону – час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).