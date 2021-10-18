Гармаш про статтю Медведєва: "Путін користується його ротом у всіх сенсах"

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш прокоментував статтю експрезидента Росії Дмитра Медведєва, у якій він закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Гармаш зазначив, що стаття Медведєва - це "чіткий дипломатичний і політичний сигнал".

"Я думаю, що ротом Медведєва може користуватися тільки Путін (президент РФ Володимир Путін, - ред.). У всіх сенсах. Тому я думаю, що це був конкретний, чіткий, дипломатичний і політичний сигнал. Адресований він, я думаю, не тільки Вікторії Нуланд (заступниця держсекретаря США з політичних питань, - ред.). Ми пам'ятаємо, що в ці дні якраз напередодні були прямі переговори Меркель і Макрона, які дзвонили Путіну і, не знаю, вимагали або просили все-таки про проведення Нормандського формату на вищому рівні. Я думаю, що таким чином була дана відповідь і тим, і іншим, що справді не буде саміту на вищому рівні як мінімум. У кращому випадку це буде зустріч міністрів закордонних справ, на якій Лавров заявить про те, що Україна нічого не виконала і немає сенсу зустрічатися президентам", - заявив Гармаш.

Він також зазначив, що Медведєв у статті зазначив, що Росія матиме справу із керівництвом США, а не України.

"У мене після цієї статті навпаки відлягло, тому що Медведєв чітко позначив, що, як він сказав "з васалами мати справу безглуздо. Справи потрібно вести з сюзеренами". Сюзереном вони називають США. Відповідно, якщо вони беруться воювати, то це буде для них війна з США. Водночас ми знаємо, що і російська сторона, і американська... До речі, сама Нуланд позитивно оцінила результати цих переговорів, тобто ні Америка, ні Росія зараз не зацікавлені в загостренні відносин одне з одним. Тому я думаю, що дійсно мова буде йти про статус кво і неприємності нам, скажімо так, будуть створюватися з боку так званих "ЛНР" і "ДНР" або ОРДЛО. Що власне вони й роблять зараз - ми це бачимо по подіях навколо ОБСЄ - блокування їх роботи в Донецьку. Тому я думаю, що якраз великої війни після цієї статті я, наприклад, чекаю вже менше", - сказав Гармаш.

"Ну, можливо, не глобальна військова операція, але якась серйозна військова операція неминуча до 2024 року, до, скажімо так, чергового терміну Путіна. Сьогодні мені здається, що це все-таки трохи відходить на 2-й план", - додав він.

Нагадаємо, напередодні візиту до Москви заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд в російському виданні "Комерсант" вийшла стаття Медведєва з заголовком "Чому контакти з чинним українським керівництвом безглузді".

Російський чиновник згадує президента Володимира Зеленського, який, за версією Медведєва, "відмовився від своєї ідентичності". Основним меседжем статті є теза, що контакти з чинним українським керівництвом не будуть продуктивними, а значить вони - "абсолютно безглузді".

Ексміністр закордонних справ України Констянтин Грищенко заявив, що стаття Медведєва про Україну була опублікована зі згоди Путіна і свідчить, що на двосторонні домовленості між країнами сподіватися не варто.