Медведчука могли б обміняти, якби він мав російське громадянство, - Зеленський

Якби Російська Федерація підтвердила, що у народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука є російське громадянство, його могли б обміняти на утримуваних громадян України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Пан Медведчук - громадянин України, і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якщо, наприклад, Росія підтвердила б, що у пана Медведчука є російське громадянство, наприклад, скажімо так, цілком можливо, то тоді ми б із задоволенням після цього підтвердження або хоча б натяку розглянули б можливості обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які перебувають не в Україні", - сказав глава держави.

Нагадаємо, у серпні 2021 року правоохоронці завершили розслідування проти Медведчука та депутата Тараса Козака у "кримській" справі. Їх збираються судити за обвинуваченням в замаху на незаконний видобуток нафти та газу на тимчасово окупованій території АР Крим.

8 жовтня Медведчуку повідомили про нову підозру в державній зраді (ст. 111 ККУ) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 ККУ). Вона стосується примушування України купувати вугілля з шахт ОРДЛО в 2014-2015 роках.

Прокуратура просила арешт чи 1 млрд гривень застави для Віктора Медведчука у цій справі. Втім Печерський райсуд призначив йому домашній арешт. Це аналогічний запобіжний захід до того, який Медведчук вже має у першій справі.