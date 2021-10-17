В Офісі Президента розбираються з помилками у санкційному списку злодіїв у законі

Вісім людей, які були причетні до оформлення санкційних списків щодо криміналітету, були покарані.

Обставини внесення до санкційного списку більше 100 осіб, яких “помилково” зарахували до злодіїв у законі, встановлюються. Зокрема перевіряється, чи могли такі дії бути умисними.

Про це Німецькій хвилі повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

За його словами, вісім людей, які були причетні до оформлення санкційних списків щодо криміналітету, були покарані: частину з них звільнили з лав міністерства внутрішніх справ, двох – понизили на посадах у міністерстві.

Депутатка Верховної Ради від фракції “Голос”, членкиня парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова переконана, що включення вказаних людей до санкційного списку було “фальсифікацією документів на найвищому державному рівні”.

“Аваков і Ко прибирали зі списків реальних ворів за гроші, а натомість вносили тих, кого там хотіли бачити. Деяких внесли – бо добровольці, і спрацювали російські спецслужби, і дуже вже треба було добитися їхньої екстрадиції з України в лапи ФСБ. Деяких - внесли за "бабло" конкуренти по бізнесу", – написала вона.

Нагадаємо, до санкційних списків контрабандистів і "злодіїв у законі", схвалених РНБО, помилково внесли 108 осіб.

Україна 14 травня запровадила санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів-іноземців.

У червні стало відомо, що РНБО та Служба безпеки України проведе додаткову перевірку трьох осіб, які потрапили до цих списків.