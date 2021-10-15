Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський вивів ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова зі складу Ради національної безпеки та оборони.
Це передбачено указом президента від 14 жовтня 2021 року.
Цим ж документом до складу РНБО відповідно введено нового голову українського парламенту Руслана Стефанчука.
Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука.
Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться сьогодні, 15 жовтня. Початок засідання – 16:00.