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Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО

Опубліковано відповідний указ президента.

Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО
Фото: Lb.ua

Президент України Володимир Зеленський вивів ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Це передбачено указом президента від 14 жовтня 2021 року.

Цим ж документом до складу РНБО відповідно введено нового голову українського парламенту Руслана Стефанчука.

Фото: скріншот

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться сьогодні, 15 жовтня. Початок засідання – 16:00.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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