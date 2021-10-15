Зеленський наприкінці жовтня має відвідати Великобританію, – Пристайко

Також у планах – засідання стратегічного діалогу між країнами щодо виконання річних домовленостей.

Володимир Зеленський наприкінці жовтня має відвідати з офіційним візитом Великобританію.

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телеканалу “Дом”.

“Наприкінці цього місяця ми очікуємо візит до Об'єднанного Королівства високої делегації на чолі з президентом України”, – розповів він.

За його словами, також у планах – засідання стратегічного діалогу між країнами у межах виконання річних домовленостей.

“Я сподіваюся, що міністри закордонних справ України та Британії вже через місяць зможуть подивитися, що було зроблено за рік і направити зусилля на майбутнє”, – додав Пристайко.

Дипломат зауважив, що такі візити відбуваються постійно.

“Нещодавно був віцепрем'єрміністр з питань реінтеграції (Олексій Резніков), якому був цікавий досвід Великої Британії — як реінтегрувати території. Нам особливо цікаво, що відбувалося в Північній Ірландії, як ці ненависть, тероризм переросли в політичний процес і зараз більш-менш все владналося”, – пояснив він.

Також Пристайко розповів, що половина коштів з кредитних 2,5 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд дол.), які Велика Британія надає Україні, підуть на посилення українського флоту.

Нагадаємо, Україна візьме у Великобританії кредит £21 млн на придбання ПЛР-тестів.