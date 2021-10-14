Під час огляду тіла Полякова знайшли готівку та два катетери з невідомою речовиною, – МВС

Під час огляду тіла народного депутата Антона Полякова виявили готівку та два катетери з речовиною бурого кольору.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив в ефірі телеканалу "Україна 24”.

"Хочу наголосити, що під час огляду вже тіла, покійного на той момент, народного депутата було серед його особистих речей виявлено готівку в сумі близько 10 000 грн і 800 доларів, а також 2 зразки катетерів із речовиною бурого кольору. Що це за речовина, ми так само досліджуємо", – вказав він.

Єнін також розповів, що за інформацією правоохоронців, покійний зателефонував громадянину Д., з яким перебував у дружніх відносинах, запропонувавши зустрітися. “Вони зустрілися в ресторані, спільно провели там близько 3-х годин. Вони спільно вживали алкогольні напої. В нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт”, – сказав заступник міністра.

За його словами, ті ж самі відеозаписи підтверджують, що народний депутат (ззовні абсолютно в здоровому стані) залишив цей ресторан і надалі з цим громадянином Д. сів в його автівку. Вони близько двох годин вони їздили Києвом.

“Надалі громадянин Д. викликав таксі, яке спочатку їздило за їхньою основною машиною. Потім, ймовірно, вони завершили свою розмову і пан Поляков присів до іншої автівки – до автівки таксиста. Безумовно, що ми відмотали всі відеокамери, опитали свідків цих подій”, – сказав він.

Єнін також спростував зміну показів таксистом, який віз народного депутата.

“Покази даються під протокол, під час допиту. Коли був здійснений допит цього свідка під протокол, водій надав свої свідчення, які на сьогодні жодним чином не були змінені, хоча він, безумовно, має таке право. Хочу наголосити, що він був попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих доказів. Безумовно ми допитали й співмешканку народного депутата, яка мешкає з ним, за її словами, з весни цього року. І на прямі запитання щодо наявності тих чи інших підозр щодо можливої насильницької смерті депутата вона відповіла досить категорично “Ні””, – додав урядовець.

Нагадаємо, правоохоронці встановили всіх людей, з якими в ніч смерті контактував народний депутат Антон Поляков.

Токсикологічна експертиза виявила сліди алкоголю і метадону в тілі раптово померлого депутата. Поліція розглядає дві версії смерті – природня внаслідок хвороб та отруєння, як самостійне, так і сторонніми особами.