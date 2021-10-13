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Шмигаль обговорив цифровізацію України з прем’єркою Естонії

Естонія допомогла Україні створити "державу в смартфоні".

У межах робочого візиту до Королівства Швеція прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 13 жовтня провів зустріч із прем’єр-міністром Естонської Республіки Каєю Каллас.

Фото: kmu.gov.ua

"З Прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас обговорили співпрацю у сфері цифровізації та кібербезпеки. Особисто подякував за підтримку Естонією членства України в Об’єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО", - написав Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Як додали у пресслужбі Кабміну, український прем’єр заявив, що Україна прагне максимально активізації українсько-естонського співробітництва.

"Цифровізація та електронне врядування є пріоритетом нашої співпраці. Здобутки Естонії у цій сфері визнаються у світі і є для України орієнтиром. Хочу щиро подякувати Естонській стороні за допомогу в реалізації проєкту «Держава у смартфоні»", - підкреслив очільник українського уряду.

Денис Шмигаль також наголосив, що Україна й Естонія мають поглиблювати співпрацю в енергетичній сфері.

"Ми завершили всю технічну частину для приєднання української енергосистеми до ENTSO-E. Це стане важливим кроком до енергонезалежності України", - зазначив голова Кабміну.

Прем’єр-міністр України подякував уряду Естонії за передачу Україні доз вакцини проти COVID-19, частина партії якої адресована особовому складу Збройних сил України. Він також висловив вдячність за надану всебічну гуманітарну, фінансову та технічну допомогу, зокрема в частині реалізації реформ в Україні.

Раніше повідомляли, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Швеції взяв участь у міжнародному форумі пам’яті Голокосту.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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