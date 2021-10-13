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Притула заявив, що займається формуванням нової політсили для участі в наступних виборах Верховної Ради

До її складу увійде і "частина адекватна, яка вийшла з “Голосу". 

Притула заявив, що займається формуванням нової політсили для участі в наступних виборах Верховної Ради
Фото: Макс Требухов

Волонтер, колишній кандидат у мери Києва від партії "Голос" і шоумен Сергій Притула повідомив, що зараз займається формуванням нової політичної сили для участі в наступних парламентських виборах. 

Про це він заявив у інтерв'ю LB.ua

За словами Притули, до складу цієї політсили входять різні середовища.

"Частина адекватна, яка вийшла з “Голосу”. Але це не тільки вони", – зазначив він.

Притула додав, що досвід київських виборів його навчив, що "можна з нуля зайти в політику і набрати 8% у столиці, яка достатньо вимоглива до кандидатів, як на мене". 

"Тому в моїй філософії, в системі координат, український волонтер еволюціонує. У 2014 році український волонтер – це чувак, який стоїть біля буса в броніку і вивантажує якісь речі. Потім український волонтер став частинкою екосистеми громад. Волонтери пішли до місцевих рад. В ОТГ, у міських радах, в обласних ви побачите людей, які пройшли волонтерський шлях. Зараз волонтери сидять за круглими столами з представниками Міноборони і профільного комітету в парламенті. Я абсолютно позитивно ставлюся до того, що волонтери будуть претендувати на ті чи інші посади в законодавчому органі або у виконавчій владі", – заявив він. 

Нагадаємо, Притула заявив про намір формування нової партії у вересні цього року. Хто саме увійде до її складу – він не розкривав. 

7 червня 2021 Сергій Притула, який восени 2020 року балотувався на мера Києва від партії "Голос", вирішив піти з неї. У пресслужбі партії "Голос" повідомили, що вітають Притулу з тим, "що він зрештою визначився зі своїми політичними планами". 

Спільне інтвер'ю Сергія Притули та волонтера Сергія Дейнеги читайте на LB.ua за посиланням та дивіться на YouTube-каналі LBTV. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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